Papa reagisce male ad una fedele focosa | la prende a schiaffi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Papa Francesco strattonato da una fedele in piazza San Pietro: la reazione a suon di schiaffi. Il video. Anche il Papa perde la pazienza. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum, Papa Francesco è sceso in piazza San Pietro per salutare i fedeli e per ammirare il presepe plastic free donato dalla regione autonoma del

repubblica : Una fedele strattona Bergoglio: il Papa si infuria e reagisce - melinamiao : Puru Franciscu s'in...albera. Giovanni XXIII mandava carezze a casa. Qua, siamo al 31 dicembre, sante timpulate, al… - capitanharlock2 : Sta mano po esse fero o po esse piuma. Oggi è stata fero. #PapaFrancesco #BERGOGLIO #AnnoNuovo -