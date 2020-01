‘Non lo voglio più fare…’: Anna Tatangelo rompe il silenzio sul suo futuro (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Anna Tatangelo protagonista di Capodanno in musica 2019 Qualche ora fa Anna Tatangelo ha dedicato parte del suo tempo libero per rispondere ad alcune domande che i follower le hanno posto attraverso un’apposita funzione su Instagram. Tra i vari quesiti, una in particolare è piaciuta alla storica compagna di Gigi D’Alessio, ovvero come si vede tra 10 anni. Come avrà risposto la madre di Andrea? Tutti i dettagli nel prosieguo dell’articolo. La cantante di Sora risponde alle domande poste dai follower di IG Anna Tatangelo è stata una delle protagoniste di Capodanno in musica, il programma di Canale 5 in onda per San Silvestro in diretta da Bari e condotto da Federica Panicucci. In attesa di arrivare al capoluogo pugliese in auto, la cantante di Sora ha deciso di passare il tempo rispondendo a delle domande poste dai suoi stessi seguaci di IG. Al quesito cosa le piace di ... Leggi la notizia su kontrokultura

EnricoNigiotti : Il 2020 inizia con @SanremoRai dove sarò nuovamente in gara e questo mi rende davvero tanto felice e molto concent… - MarroneEmma : Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020… - matteosalvinimi : Chi non capisce che la politica si deve nutrire innanzitutto di questo contatto, non ha capito nulla. Vi voglio bene ?? -