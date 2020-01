Minestrina in brodo, come si fa con e senza uova (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La Minestrina in brodo sazia fornendo poche calorie, riscalda nelle giornate più fredde, fornisce sali minerali e vitamine utili a smaltire la sbornia e i malanni di stagione, regala sollievo dopo le abbuffate delle feste. E, ancora, ha un effetto rilassante, grazie all'azione diretta sul sistema nervoso, e reidrata l'organismo. Merito soprattutto del brodo - di verdure, di pollo o di carne rossa a seconda dei gusti e delle necessità - che può anche essere consumato da solo a inizio pasto, come si faceva una volta (lo chiamavano consommé), per saziarsi con appena 30-50 calorie a tazza, e ridurre le successive dosi di cibo a tutto vantaggio della linea. Certo le minestrine in brodo, come vedremo in seguito - specie quelle della migliore tradizione italiana - hanno più sostanza e regalano maggiori soddisfazioni, ma per cominciare occorre comunque un buon ... Leggi la notizia su gqitalia

