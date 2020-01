Masterchef Italia 9, giovedì 2 gennaio su Sky Uno e Now Tv prende il via la gara, ospite Iginio Massari (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Masterchef Italia 9 puntate di giovedì 2 gennaio, tutte le anticipazioni e l’eliminato in diretta Arriva subito il temuto Iginio Massari, ospiti tre chef stellati Daniele Usai, Gianpaolo Raschi e Terry Giacomello Si aprono le porte della Masterclass, giovedì 2 gennaio i 20 concorrenti trovano finalmente le loro postazioni dopo 2 serate (4 puntate) di selezioni. L’appuntamento con le due nuove puntate di Masterchef Italia 9 giovedì 2 gennaio dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV. Una gara che si svilupperà secondo il meccanismo già rodato e conosciuto dal pubblico, ma con l’introduzione di una nuova temutissima prova che metterà ancora più in difficoltà e sotto pressione i concorrenti: lo Skill ... Leggi la notizia su dituttounpop

Pelfectos : MasterChef Italia ha subido un video - SalvioEspo : RT @AndreaParre87: @fanpage C'è #Sky, che si è accaparrata l'egemonia con operazioni @XFactor_Italia e @MasterChef_it, ma anche e soprattut… - AndreaParre87 : @fanpage C'è #Sky, che si è accaparrata l'egemonia con operazioni @XFactor_Italia e @MasterChef_it, ma anche e sopr… -