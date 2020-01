Il salvataggio della piccola Luna (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Luna è una dolce cagnolina, che per sette lunghi anni, ha vissuto in un inferno. Era chiusa in un recinto, con una corta catena intorno al collo. Non ha mai conosciuto l’affetto, l’amore o un divano caldo in cui poter dormire. Quello che doveva essere il suo amico umano, non la guardava nemmeno. Quell’uomo non si è mai interessato a lei, la lasciava senza mangiare per giorni interi e la piccola, era costretta a dover ingoiare la terra. La sua vita era un vero e proprio inferno, ma quando un signore che si era appena trasferito l’ha notata, ha deciso di intervenire. Non poteva vederla il quelle condizioni. L’uomo ha chiamato i volontari di Dar Animal Rescue, che appena hanno capito che la situazione era più tragica del previsto, sono andati di corsa a conoscere Luna. La cucciola, quando li ha visto non riusciva proprio a capire, era terrorizzata, credeva ... Leggi la notizia su bigodino

tamangha : RT @markorusso69: Dopo una settimana il salvataggio della Pop di Bari passa da 800 mln a 1.400...ci dicono le bugie a fin di bene (cit) - paolorm2012 : RT @PopolariPiemont: Perché Salvini tace sulla Popolare di Bari? di @fcancellato Perché @matteosalvinimi non dice nulla sul salvataggio de… - TINAGULLI1 : RT @PopolariPiemont: Perché Salvini tace sulla Popolare di Bari? di @fcancellato Perché @matteosalvinimi non dice nulla sul salvataggio de… -