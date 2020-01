Finale Mondiali freccette 2020: van Gerwen-Wright. Orario, tv, streaming e dove vederla (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Oggi mercoledì 1° gennaio si disputerà la Finale dei Mondiali 2020 di freccette, all’Alexandra Palace di Londra verrà incoronato il Campione del Mondo dei darts: come da tradizione nella capitale britannica verrà assegnato il primo titolo iridato dell’anno per quanto riguarda l’intero universo sportivo. L’olandese Michael van Gerwen e lo scozzese Peter Wright si sfideranno in un match senza esclusione di colpi, il detentore del trofeo partirà con tutti i favori del pronostico ma dovrà prestare la massima attenzione all’eterno avversario che in semiFinale ha eliminato il quotato gallese Gerwyn Price. Segui i Mondiali di freccette in diretta streaming su DAZN Il 30enne van Gerwen andrà a caccia del quarto titolo iridato della sua gloriosa carriera dopo quelli del 2014, 2017, 2019 mentre il 49enne Wright inseguirà la prima apoteosi della carriera dopo aver ... Leggi la notizia su oasport

