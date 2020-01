Fascismo: Meloni, ‘solidarietà a Scotto dopo vigliacca aggressione’ (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Solidarietà ad Arturo Scotto per la vigliacca aggressione che ha subito, ancora più grave perché avvenuta in presenza della sua famiglia. Fratelli d’Italia auspica che sia fatta piena chiarezza sull’accaduto e che i responsabili vengano tempestivamente individuati”. Così in una nota il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.L'articolo Fascismo: Meloni, ‘solidarietà a Scotto dopo vigliacca aggressione’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

