F1, tornano le curve sopraelevate! Spettacolo nel GP d'Olanda: tutte le novità, attenzione alle gomme (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le sopraelevate tornano in F1! Il circuito di Zandvoort, dove nel 2020 tornerà a disputarsi il GP d'Olanda dopo una lunga assenza, sarà infatti caratterizzato da ben due curve di questa tipologia: l'obiettivo è quello di rendere il tracciato ancora più dinamico e di favorire il numero di sorpasso sfruttando al massimo questa particolare conformazione, tipica delle gare automobilistiche negli USA che si sviluppano in particolar modo negli ovali. Lo storico circuito è infatti stato rivisto e rimodernato seguendo il progetto redatto dallo studio italiano Dromo guidato da Jarno Zaffelli e sicuramente sarà spettacolare ma attenzione al problema gomme. Le due curve sopraelevate saranno la Hugenholtz (numero 4) e la Arie Luyenbdijk (numero 15) dove si potrà sfruttare un'elevata velocità e trarre un perfetto effetto scia per operare il sorpasso. Le sopraelevate potrebbero ...

