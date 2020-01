Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa ricordato da Mattarella (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il mandato come sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini lo ha mantenuto per circa tre anni, dal 2016 fino allo scorso 10 giugno, quando un incendio è divampato nelle stanze del Comune. Crestini prima di lasciare l'edificio si accerterà che tutti i dipendenti siano in salvo, cosa che gli provocherà non solo ustioni al 35% del corpo, ma anche l'inalazione di un'enorme quantità di fumo che dieci giorni dopo, a causa di una forte crisi respiratoria, lo ucciderà mentre si trova ricoverato all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato nel 1972, aveva 46 anni, ne avrebbe compiuti 47 quattro giorni dopo. Laureato in Scienze politiche alla Libera Università Maria SS. Assunta a Roma, Crestini aveva iniziato la sua carriera politica nel 2011 come consigliere comunale, poi nel 2016 era arrivata la candidatura, appoggiata da una serie di lista civiche e, sconfitto il ... Leggi la notizia su agi

