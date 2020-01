Di Maio serra le file M5S | «Restiamo compatti | in fuga chi prima mi chiedeva le cariche»

Di Maio in Libia. A Tripoli da Serraj e a Bengasi da Haftar : ?Il ministro degli esteri Luigi di Maio è in Libia. Secondo quanto si apprende, è atterrato questa mattina a Tripoli dove vedrà Fayez al-Serraj, il vicepresidente del consiglio presidenziale Maitig, il ministro degli Affari Esteri Siala e il ministro dell'Interno Bishaga. Subito dopo Di Maio si sposterà a Bengasi per incontrare il generale Khalifa Haftar. Infine sarà Tobruk, per vedere il presidente della Camera dei ...

Di Maio vola in Libia per incontrare Serraj e Haftar. A gennaio conferenza Berlino : La visita di martedì 17 dicembre in Libia del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che incontrerà le massime autorità di Tripoli (Fayez al Serraj), Bengasi (Khalifa Haftar) e Tobruk (Aguila Saleh Issa) è un altro piccolo tassello del complesso mosaico che l'Italia, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, sta cercando di completare insieme all'inviato dell'Onu, Gahssem Salamè, con l'obiettivo di un cessate il fuoco che apra la strada a una ...

Caos Libia - l’Egitto contro Serraj. In settimana possibile visita di Di Maio a Tripoli : Giornata di tregua sul fronte militare del conflitto libico, dove non si registrano combattimenti di rilievo dopo il nuovo annuncio di una ‘battaglia finale’ da parte di Khalifa Haftar, ma guerra di dichiarazioni tra i principali attori in campo. La comunità internazionale è preoccupata, scrive Claudio Accogli su Ansa, i riflettori sono puntati sulla possibile visita in Libia in settimana del ministro degli Esteri Luigi Di Maio ...