Calendario Nuoto 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Apprestiamoci a vivere un anno molto importante per il Nuoto. Il clou saranno le Olimpiadi di Tokyo, ma gli eventi internazionali e italiani non mancheranno, tutti importanti per definire il quadro in ottica Cinque Cerchi e soprattutto per dare un connotato particolare all’intera stagione. La Nazionale azzurra, in questo senso, è pronta per regalare grandi emozioni e ritagliarsi uno spazio rilevante. Di seguito il Calendario 2020: Calendario Nuoto 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi eventi italiani: 15-16 febbraio Grand Prix d’Inverno a San Marino; 28-29 febbraio Trofeo Città di Miano; 17-21 marzo Assoluti a Riccione; 22 marzo Coppa Brema; 3-5 aprile Criteria Nazionali Giovanili (femminili); 6-8 aprile Criteria Nazionali Giovanili (maschili); 26-28 giugno Trofeo Sette Colli; 4-10 agosto Assoluti di categoria. eventi internazionali: 11-17 maggio Europei in ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Calendario Nuoto sincronizzato 2020: date programma e guida di tutti gli eventi - #Calendario #Nuoto… - zazoomnews : Calendario Nuoto sincronizzato 2020: date programma e guida di tutti gli eventi - #Calendario #Nuoto… - dolcestilnuoto : Quali sono le più importanti gare di nuoto del 2020? Dai Giochi di #Tokyo2020 a @iswimleague, passando per il… -