Calendario Ginnastica artistica 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi. Serie A, Europei e Olimpiadi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2020 sarà un anno particolarmente ricco per la Ginnastica artistica, il Calendario della stagione è infatti molto affollato e denso di appuntamenti in una stagione che sarà incentrata soprattutto sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma dal 22 luglio al 9 agosto. La Polvere di Magnesio sarà uno sport di classe A ai Giochi insieme ad atletica leggera e nuoto, si assegneranno ben 14 titoli e ne vedremo davvero delle belle nel Sol Levante ma prima di vivere le emozioni della rassegna a cinque cerchi ci sarà tanta carne al fuoco. Assolutamente da non perdere gli Europei che avranno due sedi e due date differenti: le donne saranno protagoniste a Parigi (Francia) dal 30 aprile al 3 magggio, gli uomini gareggeranno invece a Baku (Azerbaijan) dal 27 al 31 maggio. La rassegna continentale, quest’anno aperta anche agli juniores, assegnerà gli ultimi pass per le Olimpiadi e saranno ... Leggi la notizia su oasport

