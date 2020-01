Bagno con tuffo in mare a Termoli per accogliere il 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Bagno di Capodanno a Termoli per accogliere il 2020. In mattinata in 32 si sono tuffati in mare dopo essersi ritrovati sulla spiaggia di Sant’Antonio. Diversi gruppi di amici si sono dati appuntamento sulla battigia. Quest’anno anche due ragazze. Nonostante gli scarsi 10 gradi, tutti i presenti in costume si sono lanciati in mare di corsa. Dopo diversi tuffi, sono tornati sulla battigia rivestendosi in pochi minuti. “E’ un Bagno di buon augurio del nuovo anno”, il commento dei partecipanti al tuffo.L'articolo Bagno con tuffo in mare a Termoli per accogliere il 2020 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

