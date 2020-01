Avete mai visto la prima moglie di Johnny Depp? Affermata truccatrice [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Lori Anne Allison è conosciuta principalmente per essere stata la prima moglie di Johnny Depp. I due si sono sposati nel 1983 e hanno divorziato tre anni dopo. L’attore ha poi avuto altre relazioni importanti, come i 14 anni d’amore con Vanessa Paradis e la burrascosa storia con Amber Heard. Ecco chi è Lori Anne Allison, la prima moglie di Johnny Depp FOTO Lori Anne Allison è stata la prima moglie di Johnny Depp, i due sono stati sposati dal 1983 al 1986. Make up artist di successo, la sua è una passione nata da piccola, prima con le bambole e poi, all’età di 13 anni, in una boutique. Grazie all’aiuto dei suoi amici, Lori ha potuto avviare la professione, diventando una Affermata truccatrice, lavorando con volti noti dello spettacolo. All’età di 25 anni è convolata a nozze con Johnny Depp, nel 1983, quando lui aveva appena 20 anni. A causa di differenze definite ... Leggi la notizia su velvetgossip

