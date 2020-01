2020, gli auguri “politici” che non ti aspetti sui social (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Che nell’era digitale e ai tempi dei social, tutti, ma proprio tutti, si convertano all’augurio postato, lo capisci quando apri la bacheca e trovi la foto anche del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, solitamente restio, che sorride e brinda al nuovo anno. Decisamente meno sobrio ma certamente più originale l’augurio invece, che arriva dal tapis roulant e con il fiatone dell’assessore al Commercio del comune di Salerno, Dario Loffredo che sceglie il video in modalità dinamica per gli auguri al nuovo anno perché “Non serve arrivare primo, ma portarsi d’anticipo”. Senza foto ma compare su Facebook anche l’assessore al bilancio di Salerno, Luigi Della Greca con un messaggio di ringraziamento a chi gli è stato vicino e al personale medico, paramedico e ausiliare del pronto soccorso e del reparto di ... Leggi la notizia su anteprima24

