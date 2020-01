10 abitudini mattutine che trasformeranno la tua giornata (Di mercoledì 1 gennaio 2020) 10 abitudini mattutine che trasformeranno la tua giornataBevete una limonataNiente smartphone fino a colazioneFate una (vera) colazioneDatevi degli obiettiviRiordinate la postazione di lavoroNo alle e-mail, prima i problemiRispettate gli orari delle riunioniLimitate il multitaskingSaper dire di noDal modo in cui impostiamo le nostre mattine dipende buona parte del benessere che ci porteremo dietro per tutta la giornata. Questa è la verità. La sveglia e le fasi seguenti, che per molti sono una maledizione o nella migliore delle ipotesi una fase traumatica, dovrebbero trasformarsi – compatibilmente con le proprie disponibilità di tempo e spazio – in una fase totalmente diversa da come la si vive in genere. Una fase per se stessi. D’altronde autocontrollo ed energie non sono solo elementi collegati ma anche limitati. Per questo iniziare nel modo migliore la giornata può aiutarci ad ... Leggi la notizia su vanityfair

abitudini mattutine Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : abitudini mattutine