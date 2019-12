Test: dimmi come tieni la tazza e ti dirò che tipo di persona sei (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il tuo modo di tenere la tazza ti rivela più di quanto tu possa immaginare. come si tiene la tazza? Ci sono molti dettagli quotidiani che possono dire molto sulla tua personalità. Ad esempio, il modo in cui prendi la coppa ogni giorno. Ogni piccolo dettaglio del tuo modo di essere è un piccolo campione della persona che sei in ogni modo. Ecco perché alcuni atti quotidiani possono rivelare con precisione il tipo di persona che sei. Ad esempio, il modo in cui prendi la tazza ogni giorno quando prendi tè o caffè. Il tuo modo di contenere questo elemento dice più di te di quanto tu possa immaginare. Non mi credi Dai un’occhiata a te stesso! 1. tieni la tazza sollevando il mignolo Se tieni la tazza in questo modo, sei una persona molto fiduciosa, che sa sempre cosa vuole e ha l’anima di un leader. Nessuno ti dice mai cosa devi fare e non ti lasci intimidire facilmente. Sei ... Leggi la notizia su bigodino

neveasettembre : @Izzyseuphoria caspita, mi spiace ma allo stesso tempo sono contenta perché sei riuscita ad entrare! Ma dimmi, poi… -