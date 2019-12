Studentessa picchiata a Parma per lamentele: “No botti in area cani” (Di martedì 31 dicembre 2019) A Parma, con l’approvazione del regolamento urbano, “botti, petardi e fuochi d’artificio saranno vietati in tutta la città, tutto l’anno, non solo a Capodanno”. L’obiettivo è garantire massimo benessere ai cittadini e ai moltissimi animali domestici. Con tale divieto si vuole sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza e della tutela della salute delle persone, degli animali e dell’ambiente. Nonostante le imposizioni sancite dal Comune emiliano, una ragazza di 26 anni ha lamentato forti rumori di botti e petardi nell’area cani. I suoi rimproveri le sono costati caro: la Studentessa picchiata a Parma dal padre di un ragazzino fortunatamente sta bene, sebbene abbia riportato la lussazione della spalla. Studentessa picchiata a Parma, la dinamica L’aggressione ai danni della Studentessa di 26 anni è avvenuta in piazzale Lubiana. Forse volutamente ignari dei ... Leggi la notizia su notizie

