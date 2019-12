Solskjaer: «Lukaku segnerà sempre tanti gol ma noi abbiamo Mason» (Di martedì 31 dicembre 2019) Solskjaer, le parole del tecnico del Manchester United che è tornato a parlare di Romelu Lukaku Romelu Lukaku è diventato una certezza per l’Inter di Antonio Conte. L’attaccante aveva ormai terminato il suo ciclo nello United e a Milano ha iniziato una nuova avventura. Di lui è tornato a parlare proprio il tecnico Solskjaer. Ecco le sue parole in conferenza stampa: «Romelu è un buon attaccante e segnerà sempre tanti gol, ma era arrivato il momento di andarsene per lui. Non abbiamo trovato il sostituto giusto al di fuori del nostro club, ma qui avevamo già Mason». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

