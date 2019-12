Sanremo 2020: Rula Jebreal conduttrice? È polemica (Di martedì 31 dicembre 2019) Sanremo non è ancora arrivato, ma i primi scalpori stanno già cominciando ad arrivare. Il pubblico (una parte) si è scaldato a causa di un’indiscrezione secondo la quale Rula Jebreal dovrebbe la conduttrice di Sanremo. Rula Jebreal conduttrice di Sanremo? I social infiammano da entrambe le parti L’informazione è arrivata da Dagospia, che avrebbe rivelato la presenza della giornalista insieme ad Amadeus sul palco dell’Ariston. Sul sito di Roberto D’Agostino si è fatta chiarezza: il conduttore Rai avrebbe incontrato la Jebreal in un albergo di Milano, proponendole di accompagnarlo per una serata del Festival di Sanremo. Fino a qui tutto normale, se non fosse che l’indiscrezione ha diviso il web e fatto divampare le polemiche degli haters. Addirittura chi lo definisce come un insulto agli italiani. Il politico Daniele Capezzone ad esempio si è espresso su ... Leggi la notizia su velvetgossip

