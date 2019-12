Pago saluta il 2019 | Il Grande Fratello Vip per conquistare Serena Enardu? (Di martedì 31 dicembre 2019) Pago saluta il 2019 con dubbi e rimpianti e rivela una speranza per il nuovo anno che si aprirà con l’avventura del Grande Fratello Vip. Che anno sarà per Pago, prossimo concorrente del Grande Fratello Vip? Tutte le sue aspettative vengono svelate sul suo profilo Instagram, velando la speranza di ritrovare l’amore della sua ex … L'articolo Pago saluta il 2019 Il Grande Fratello Vip per conquistare Serena Enardu? proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Pago saluta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pago saluta