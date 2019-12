Londra, strappa la tela di un quadro di Pablo Picasso alla Tate Modern Gallery: fermato 20enne (Di martedì 31 dicembre 2019) Un ragazzo di 20 anni di Londra è stato fermato dopo aver danneggiato volontariamente il dipinto "Busto di Donna" di Pablo Picasso dal valore di venti milioni di sterline. Il ragazzo ha infatti fatto un taglio nella tela, ma non se ne conosce il motivo. Resta in custodia fino all'udienza in programma il 30 gennaio, ma ha già fatto sapere che negherà tutte le accuse. Leggi la notizia su fanpage

