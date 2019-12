Le colpe di Corso Francia (Di martedì 31 dicembre 2019) di Carblogger Passo di domenica 29 dicembre primo pomeriggio da Corso Francia dove la settimana scorsa due ragazze di 16 anni sono state falciate da un suv guidato da un ventenne in una notte sbagliata, e devo quasi fermarmi per un rallentamento. Non è colpa dei fiori dietro il guard rail e dei curiosi, ma di un altro incidente: non sembra grave, tre auto apparentemente coinvolte in un tamponamento, polizia e non autoambulanze. Pazzesco, nello stesso punto. Corso Francia è una strada a sei corsie dentro la città di Roma con il limite di velocità a 50 km/h. Ci sono i semafori ma non ci sono rallentatori stradali, né telecamere visibili, né autovelox fissi. Nessuna deterrenza. Che significa? Basta cliccare Google sul telefono che tutti abbiamo sempre in mano. Qualcuno, troppi, anche mentre si è al volante. Corso Francia è da sempre così. E’ uno specchio di quella Roma deformata che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

