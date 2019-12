Giorgia Palmas Instagram, décolleté esplosivo e pantaloni di pelle: «Un sogno in carne e ossa» (Di martedì 31 dicembre 2019) L’ex campione di nuoto Filippo Magnini sposerà preso Giorgia Palmas, la bellissima conduttrice sarda. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati a Natale: la coppia ha pubblicato infatti una serie di scatti su Instagram per condividere la splendida notizia con i fan. «Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire Filippo, sono la persona più felice del mondo», ha scritto il volto del canale tematico del Milan. Insomma la 37enne di Cagliari è al settimo cielo ed è pronta ad accogliere con gioia l’anno che verrà. Qualche ora fa su Instagram la conduttrice ha pubblicato uno scatto con cui ha voluto augurare un felice 2020 ai suoi numerosi ... Leggi la notizia su urbanpost

zazoomblog : Filippo Magnini e Giorgia Palmas aspettano il 2020 per il grande si: il nuovo anno il matrimonio dei sogni -… - Vincere28835379 : @Domenik_1991 @Giorgia_Palmas Caro #Psicopatico ma che cosa stai blaterando tu sei fuori di testa spero che qualcun… - Domenik_1991 : @Giorgia_Palmas Single. Disoccupato. Odiato da tutti gli zii per l'unico nipote che non ha fatto mai nulla nella vi… -