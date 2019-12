Di Natale: «Mi rivedo in Insigne ma deve fare più gol, gliel’ho detto» (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Mattino, a firma Bruno Majorano, intervista Totò Di Natale. Lo intervista perché è il miglior marcatore del decennio in Serie A. Ha segnato 125 gol, quattro in più di Higuain e Icardi che sono fermi a 121. Ricorda la sua carriera, come ha cambiato posizione in campo, gli allenatori più importanti e poi risponde a una domanda su Insigne: “il capocannoniere del prossimo decennio può essere Lorenzo Insigne?” Ho sempre detto che Lorenzo ha le mie stesse caratteristiche. Mi rivedo molto nei suoi movimenti, soprattutto per come manda i compagni in porta. Forse rispetto a me è più rifinitore, ma una volta gli ho detto dopo una partita che è bello giocare per i compagni ma se sei un attaccante devi fare gol. Perché alla fine dell’anno contano i numeri. L'articolo Di Natale: «Mi rivedo in Insigne ma deve fare più gol, gliel’ho detto» ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

