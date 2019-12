Calciomercato Fiorentina: il punto in entrata e in uscita in vista di gennaio (Di martedì 31 dicembre 2019) Calciomercato Fiorentina: il punto in entrata e in uscita in vista di gennaio La Fiorentina è una delle grandi deluse di questa annata calcistica: la squadra viola è una di quelle che ha collezionato meno punti in tutto l’anno solare tra la gestione Pioli e Montella. Quest’ultimo è stato esonerato dalla società dopo la pesante sconfitta per 1-4 contro la Roma, al termine di un pessimo girone d’andata dove i toscani hanno ottenuto soltanto 17 punti, che ne fanno una delle indiziate a sorpresa per la lotta salvezza. I viola ripartono da una vecchia gloria come Beppe Iachini, annunciato come nuovo allenatore: l’ex Empoli e Udinese ripartirà dal 3-5-2 con Chiesa come unica certezza nel reparto offensivo, vista l’indisponibilità di Ribery e la poca affidabilità di Pedro, Vlahovic e Boateng. La Fiorentina sarà una delle squadre che interverrà maggiormente ... Leggi la notizia su termometropolitico

