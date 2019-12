Botti di Capodanno, il sindaco di Sassuolo: “Impossibile vietarli” (Di martedì 31 dicembre 2019) Lo scoccare della mezzanotte è sempre più vicino. Il 2020 è alle porte e l’Italia intera (insieme a tutto il mondo) si prepara a dare l’addio al 2019. Cene tra amici, romantici viaggi di coppia o feste scatenate in discoteca: non importa il modo scelto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. In molti si fermeranno per far scoppiare petardi o fuochi d’artificio. Questo è un fatto praticamente inevitabile, che avviene puntalmente ogni volta, con feriti al seguito. Il sindaco della città di Sassuolo, in provincia di Modena, l’ha capito e ammette che c’è ben poco da fare a tal proposito. “Non è possibile vietare la vendita di petardi e fuochi d’artificio” ha spiegato Gian Francesco Menani “così come, la notte di Capodanno, è materialmente impossibile far rispettare un’eventuale ordinanza che vieti i Botti”. Botti ... Leggi la notizia su notizie

