Bisesto non è funesto (Di martedì 31 dicembre 2019) Massimo M. Veronese Chi ha detto che sono anni che portano iella? Quando il calendario conta un giorno in più in realtà si compiono grandi imprese e rivoluzioni positive. Che spesso decidono il futuro Va bene, è vero che il Titanic, metafora perfetta di ogni catastrofe, è figlio dell'anno Bisesto, il dodici del secolo scorso. E che Bisesto è anche l'anno, il quaranta, che consegnò l'Italia, dal balcone di piazza Venezia, alla catastrofe della Seconda guerra mondiale. È vero anche che i terremoti di Messina, del Belice, del Friuli e dell'Irpinia sono tutti incredibilmente bisesti, così come le repressioni sovietiche in Ungheria e Cecoslovacchia, le stragi che sterminarono Falcone, Borsellino e i loro ragazzi di scorta e il crollo della Lehman Brothers, madre di tutte le sciagure finanziarie globali. Ma non fatevi ingannare dalle apparenze e tirate via subito le mani di lì. ... Leggi la notizia su ilgiornale

deodaet : @laGigogin Anno bisesto anno funesto. Ma io non ci credo affatto. - stefipar : Normalmente mi starei lamentando del 2020 bisestile, ma ho ripassato l’ultimo decennio e mi sono accorta che il pe… - macsib : @UranoRebel Spero ti passi presto. Per pietà non nomino che sarà pure bisesto. Io ne sono terrorizzato. -