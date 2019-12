Baghdad, centinaia di iracheni manifestano davanti all’ambasciata americana contro raid: in fiamme la torretta di guardia. Le immagini (Di martedì 31 dicembre 2019) centinaia di iracheni stanno manifestando davanti all’ambasciata americana di Baghdad per protestare contro i raid Usa sulle basi dei miliziani sciiti in Iraq. Durante le proteste hanno dato fuoco a una delle torrette di guardia del complesso che ospita la sede diplomatica, come riporta la Bbc online, superando i checkpoint della Green Zone, al grido di “Morte all’America”. Alcuni militari sono barricati all’interno dell’ambasciata, mentre le forze di sicurezza irachena stanno respingendo l’attacco, frapponendosi tra i manifestanti e le porte della sede diplomatica. L'articolo Baghdad, centinaia di iracheni manifestano davanti all’ambasciata americana contro raid: in fiamme la torretta di guardia. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

