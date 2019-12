Autostrade, il decreto Milleproroghe ‘cancella’ le penali da versare ai concessionari in caso di revoca per inadempimento (Di martedì 31 dicembre 2019) Autostrade non potrà risolvere il contratto sfruttando un cambio del quadro normativo, come quello avvenuto con il decreto Milleproroghe, e in caso di revoca della concessione per suo inadempimento potrà ricevere dallo stato solo somme pari al valore delle opere fatte. Non più altri indennizzi per il mancato guadagno negli anni rimanenti della concessione in scadenza nel 2038. Introiti che, stando alle stime di Mediobanca, avrebbero potuto avere un valore complessivo attorno ai 23 miliardi di euro. È quanto stabilisce proprio il decreto Milleproroghe nella sua formulazione definitiva, firmata lunedì sera dal presidente della Repubblica e pubblicata nel pomeriggio di martedì in Gazzetta Ufficiale, secondo l’interpretazione del testo dell’articolo 35 sulle “Disposizioni in materia di concessioni autostradali” fornita a Ilfattoquotidiano.it da autorevoli fonti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Autostrade per i giallorossi come la Tav per i gialloverdi? Tutto sulla norma inserita… - worldnews911 : Autostrade, il decreto Milleproroghe ‘cancella’ le penali da versare ai concessionari in caso di… - bizcommunityit : Autostrade, il decreto Milleproroghe ‘cancella’ le penali da versare ai concessionari in caso di… -