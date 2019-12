Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 10 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata portata in camera mortuaria Madonna di Campiglio in provincia di Trento la salma dello scialpinista che ha perso la vita ieri mattina lungo lo scivolo ha poco sopra il rifugio tu che sulle Dolomiti di Brenta l’uomo originario di Tuenno 28 anni secondo quanto fa sapere se fosse attivo stava tradendo con Ramponi e piccozza e con gli sci sullo zaino lungo lo scivolo insieme ad altri tre persone quando Un distacco Nevoso ha travolto di Lore tracina medievale fino alla base del canalone senza seguirli la chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata poco dopo le 11 la seconda persona Travolta è stata stabilizzata ed è elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con più traumi Mentre le altre due persone inglese sono state portate a Valle non ènecessario ...

