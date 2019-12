Proiettati verso l’operatore unico Wind Tre: l’ultimo indizio lampante (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non è un mistero che Wind Tre si stiano preparando per diventare a tutti gli effetti un operatore unico, anche sul piano operativo oltre che su quello amministrativo. Come riportato da 'mondomobileweb.it', abbiamo l'ennesima prova che i lavori stiano spingendo in questa direzione, rappresentata dalla registrazione del dominio 'wtre.it' da parte di VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l. (che scadrà ad un anno esatto dalla data di registrazione, come solitamente accade per un po' tutti i domini). La registrazione risale allo scorso 27 giugno e costituisce un altro indizio importante. Il lancio, per quello che ne sappiamo, potrebbe avvenire già nel primo semestre del 2020. Portiamo alla vostra attenzione anche la registrazione di altri domini, tra cui yolomobile.it e verymobile.it, che potrebbero configurarsi come operatori semivirtuali controllati direttamente da Wind Tre (come successo per ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Proiettati verso l'operatore unico #WindTre: l'ultimo indizio lampante - Bonner_one : @Mzucchiatti95 Esattamente! Vi vedo già proiettati verso scudetti e UCL?? - olmaiabrewing : È così che chiudiamo l’anno in Birrificio, infustando un lotto di “DUCK” strepitosa e proiettati verso un 2020 cari… -