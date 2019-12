Progetto Figc e Miur “Valori in rete”: c’è la Valle Telesina (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoTelese farà parte di “Valori in rete”, progettualità didattico-sportivo figlia dei proficui rapporti di collaborazione instaurati negli ultimi anni tra Figc e Miur. Il tutto, grazie all’accordo stipulato tra Istituto Comprensivo di Telese Terme nella persona della dirigente Dott.Rosa Pellegrino, coadiuvata dai professori dediti alla materia sportiva e la Asd Sc Valle Telesina. La Figc sarà rappresentata dalla scuola Telesina, Elitè tra la scuole calcio Italiane, e svilupperà agli studenti telesini, nello specifico tre progetti: Giococalciando (dedicato ai bambini di prima, seconda e terza primaria); Ragazze in Gioco( dedicato a tutte le ragazze della scuola secondaria), fornendo ai partecipanti tutta la propria competenza maturata in decenni di attività calcistica. Sempre più attiva e propositiva nei progetti e nelle idee, la Asd Sc Valle Telesina ... Leggi la notizia su anteprima24

sportli26181512 : Gravina: 'Credo in Mancini e nel progetto giovani': Il numero uno della Figc: 'L'empasse della Lega di A si risolve… -