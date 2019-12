Neve in Irpinia, il Lago Laceno diventa di ghiaccio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Questa mattina, con la Neve caduta nelle zone più interne dell'Alta Irpinia, il Lago Laceno è completamente ghiacciato e offre un suggestivo paesaggio invernale. La Neve è caduta anche nei centri della zona, tra Sant'Angelo dei Lombardi a Montemarano, Nusco, Montella e Lioni; sulle provinciali e sulle statali c'è l'obbligo di viaggiare con catene a bordo o coi pneumatici invernali. Leggi la notizia su napoli.fanpage

cronachecampane : Neve e gelo in Irpinia: le raccomnadazioni della Protezione civile e il piano per i senza… - brunogaipa : Natale al borgo: la neve, i mercatini, l'artigianato, in uno dei gioielli dell'Irpinia... #radiopuntonuovo… - piuenne : Neve e gelo in #Irpinia, in azione i mezzi spargisale -