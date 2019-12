Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Le dimissioni del ministro dell’istruzione, al di là degli aspetti strettamente politici checonosciamo (e non sappiamo ancora se apprezziamo), posseggono anche un qualcosa di simbolico e sicuramente offrono un’opportunità programmatica. L’istruzione e la ricerca – si vede a occhio nudo - non sono tra le priorità di questo governo, nonostante la scuola fosse citata al primo punto e l’università come obiettivo strategico. Confidiamo nelle biografie dei neo-ministri, Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi.Forse dovremo attendere ancora qualche mese. Non che i precedenti governi fossero più avanguardisti dell’attuale o che gli attuali avversari del governo giallo-rosso pretendano più istruzione o promettano più formazione. Anzi, ci pare che non appaia neppure, nelle parole di chi si oppone.Al momento ...

ADM_assdemxmi : RT @Acli_nazionali: Mattarella inviti tutti a riscrivere un patto educativo e formativo (di @Rob_Rossini5 ) @Quirinale @AzzolinaLucia Gaeta… - Acli_nazionali : Mattarella inviti tutti a riscrivere un patto educativo e formativo (di @Rob_Rossini5 ) @Quirinale @AzzolinaLucia G… - AnnibaleBertola : RT @HuffPostItalia: Mattarella inviti tutti a riscrivere un patto educativo e formativo -