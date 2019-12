Manifestazione NoHub Gas, secondo dinniego dalla questura dell'Aquila (Di lunedì 30 dicembre 2019) L'Aquila - UN PERICOLO SI AGGIRA A CASE PENTE : …UN ALBERELLO DI MELO! Il corpo del “reato” è un ignaro alberello di melo. I “rei” sono gli ambientalisti che avevano annunciato la piantumazione dell’alberello nel sito dove la Snam vuole costruire la sua centrale, a Case Pente di Sulmona. Per impedire la consumazione del “reato” il Questore dell’Aquila ha emanato un proprio decreto con cui vieta l’iniziativa – del tutto simbolica e nonviolenta - per “motivi di ordine e di sicurezza pubblica”. E’ il secondo divieto in 15 giorni. Solo che questo è ancora più singolare perché il Coordinamento No Hub del Gas aveva annunciato che avrebbe attuato la piantumazione di un solo albero e che essa sarebbe stata compiuta da non più di cinque persone. Ma l’iniziativa non s’ha da fare perché – scrive il Questore – essa “potrebbe richiamare un imprecisato (sic) numero ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

