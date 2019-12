Luciana Littizzetto operata d'urgenza dopo l'incidente in strada - (Di martedì 31 dicembre 2019) Novella Toloni Solo poche ore fa la comica di "Che tempo che fa" informava i suoi follower del brutto incidente che l'ha vista protagonista. Ora la Littizzetto si è mostrata nuovamente sui social ma da un letto operatorio Ha avuto conseguenze più serie del previsto il brutto incidente che ha visto protagonista Luciana Littizzetto. Nelle scorse ore la comica torinese aveva fatto sapere, attraverso un post Instagram, di esser stata vittima di un incidente. La donna è scivolata per strada, rompendosi rotula e polso destri. La pesante disavventura non è però finita con lo scatto pubblicato sui social. Le fratture riportare nella caduta hanno costretto Luciana Littizzetto al ricovero ospedaliero. La Littizzetto nel giro di ventiquattrore si è dovuta sottoporre ad un'operazione chirurgica nell'ospedale cittadino. La 55enne torinese nel tardo pomeriggio di ieri aveva condiviso sul ... Leggi la notizia su ilgiornale

Agenzia_Ansa : Luciana Littizzetto cade in strada e si rompe un braccio e una gamba. La notizia dell'incidente postata dalla stess… - repubblica : Capodanno a letto per Luciana Littizzetto, cade per strada e si frattura ginocchio e polso - Agenzia_Ansa : Disavventura per Luciana Littizzetto, cade in strada e si rompe un braccio e una gamba #ANSA -