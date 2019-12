Incidenze Scorzè, auto si schianta contro albero: un morto e un ferito (Di lunedì 30 dicembre 2019) Bruttissimo incidente sulle strade venete: un’auto è finita contro un albero a Scorzè e si è spezzata in due: il bilancio del sinistro è di un morto e un ferito. Secondo le primissime informazioni, la vettura avrebbe terminato la sua corso contro l’albero dopo essere finita in un canale di scolo. La vittima è un uomo di 45 anni che viaggiava sui sedili posteriori della Golf che si è letteralmente spezzata in due parti. Il 34enne che si trovava alla guida, invece, è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Incidente Scorzè, la dinamica Un’immagine drammatica quella trovata dai Vigili del Fuoco al loro arrivo a Scorzè, una cittadina vicino a Venezia: un tragico incidente ha spezzato in due un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, i due occupanti della vettura stavano viaggiando su via Tito Speri nella mattinata di domenica 29 ... Leggi la notizia su notizie

