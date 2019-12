Incidente per Luciana Littizzetto | “Sono volata per strada” | i messaggi social dei vip

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 30 dicembre 2019)per, rottura di polso e rotula: “Sonoper strada” Paura per. L’attrice si è infatti procurata una rottura del polso e della rotula a seguito in un. A farlo sapere è la stessa comica, che ha pubblicato una foto suiin cui appare a letto con il braccio e una gamba ingessati. Nonostante lo spavento, Lucianina sembra sorridente e con il pollice in su: “E buona fine e buon principio” #nocomment ##perlastrada #rotturaepolso, recita il post. La dinamica dell’non è chiara, anche se da quanto lei stessa ha fatto trapelare pare sia “per strada“, rimediando una rottura del polso e della rotula. Per questo l’attrice, da anni spalla di Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa, è adesso costretta ad un periodo di riposo assoluto a letto, con la ...

