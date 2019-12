Grande Fratello Vip 2020 | svelata ufficialmente un’altra concorrente

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 30 dicembre 2019)Vip,un’altra: Paola Di Benedetto Mancano pochissimi giorni all’inizio della quarta edizione delVip. L’8 gennaioinfatti Alfonso Signorini condurrà, per la prima volta in queste vesti, il reality. I due opinionisti scelti sono già stati svelati e sono Pupo e Wanda Nara mentre pochi minuti fa è stata annunciata chi sarà un’altradelVip, si tratta di Paola Di Benedetto. La ragazza è conosciuta per essere stata la Madre Natura in un edizione di Ciao Darwin e per aver partecipato ad un altro reality, L’Isola dei famosi dove ha conosciuto Francesco Monte e che per un po di tempo ha frequentato. Adesso invece la Di Benedetto è fidanzata con Federico Rossi del duo “Benji e Fede”. Il suo nome tra i concorrenti ufficiali del programma è avvenuto pochi minuti fa ...

