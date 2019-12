Crema, due quindicenni cadono in motorino: grave il ragazzo alla guida, è in codice rosso (Di lunedì 30 dicembre 2019) Due ragazzini di 15 anni sono caduti oggi in motorino a Crema, in provincia di Cremona, per cercare di evitare una macchina che svoltava a destra. In un primo momento le loro condizioni non erano apparse gravi, ma quelle del ragazzo alla guida sono state successivamente rivalutate una volta arrivati in ospedale, dove è entrato in codice rosse. Leggi la notizia su milano.fanpage

Maxprimis : @_Sanzio_ Mo so rientrato il due lavoro esterno na crema proprio. - laprovinciacr : Cadono dalla moto, feriti due 15enni - Caramella1073 : @Se23rex Anche due belle paste alla crema..ci starebbero bene ???????? -