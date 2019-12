Ciclismo, Julian Alaphilippe: “Non posso puntare davvero al Tour, nel 2020 testa a classiche e Olimpiadi” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si chiude un 2019 davvero da incorniciare per Julian Alaphilippe. Il fuoriclasse nato a Saint-Amand-Montrond, nella regione del Centro-Valle della Loira, è stato nominato miglior sportivo francese dell’anno da L´Équipe. Il ciclista della Deceuninck-QuickStep ha preceduto lo sciatore Alexis Pinturault e il calciatore Kylian Mbappé rispettivamente al secondo e terzo posto, grazie alle sue 12 vittorie conquistate, tra le quali la Milano-Sanremo, la Freccia Vallone e le Strade Bianche. Ma, soprattutto, per le sue gesta al Tour de France. Due successi di tappa e ben 14 giorni in maglia gialla per il classe 1992, prima del quinto posto conclusivo. Un obiettivo solamente sfiorato che Alaphilippe ritiene assolutamente complicato da raggiungere. “Di sicuro non avrò a disposizione cinque compagni di squadra tutti per me – spiega all’Équipe – Avremo anche uno ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : #Ciclismo, Julian #Alaphilippe: “Non posso puntare davvero al Tour, nel 2020 testa a classiche e Olimpiadi” - zazoomblog : Ciclismo Julian Alaphilippe incomincerà la stagione in Sudamerica: il francese svela il programma di gara -… - zazoomnews : Ciclismo Julian Alaphilippe incomincerà la stagione in Sudamerica: il francese svela il programma di gara -… -