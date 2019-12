Case popolari | nel Lazio diventano “ereditarie” con la norma sulla convivenza solidale

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Gli anziani con problemi economici e di salute potranno ospitare persone per “accudirle” nelle loro. In cambio, una volta deceduto l’assegnatario, gli “ospiti” potranno ereditare l’alloggio, esattamente come fossero parte del nucleo familiare. È quanto prevede la legge di bilancio 2020 approvata dal consiglio regionale del. Unacontroversa quella”, passata grazie all’approvazione di un emendamento proposto dal consigliere Paolo Ciani, capogruppo della lista civica Centro– parte integrante della maggioranza a sostegno del governatore Nicola Zingaretti – ed esponente di spicco della Comunità di Sant’Egidio. Il provvedimento è stato pensato, come si legge nel testo, per fare fronte al “progressivo invecchiamento della popone”, con gli anziani che “ricorrono impropriamente a strutture assistenziali, anche in presenza ...

