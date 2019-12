Capelli uomo per Capodanno | 5 look da imitare

Leggi la notizia su gqitalia

, parliamone. Ve lo avevamo già detto poco tempo fa: il gel, tra i, è ufficialmente tornato di moda. Rende subito gentlemen, molto eleganti, e dà alla chioma un twist inaspettato, che dura tutta la sera grazie a prodotti ad hoc, iper performanti. Ora, sebbene non sia una novità optare per un hairingellato, specie per la notte di, abbiamo selezionato per voi cinque star che hanno scelto di sfoggiare il gel tra iin modo cool, quasi inaspettato. Così, nell'ultima notte del 2019, vi sentirete un Tony Manero (John travolta nel film Grease) in versione 2.0: contemporaneo, corteggiato, che molti vorranno. Provare uno di questi styling per credere.all'italiana, come Patrick Schwarzenegger Riga laterale pronunciata, giusto un tocco leggero di gel. Ildel bel Patrick è ...

