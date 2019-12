Calendario Canoa slalom 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il primo grande appuntamento internazionale del 2020 della Canoa slalom sarà quello di Lee Valley, in Gran Bretagna, dove dal 15 al 17 maggio si disputeranno gli Europei senior che metteranno in palio le ultime carte olimpiche per il Vecchio Continente: per l’Italia l’ultima occasione per portare il C1 maschile ai Giochi di Tokyo. Prima dell’appuntamento nipponico, le prove generali si faranno a giugno in Coppa del Mondo, ad Ivrea prima ed a Pau poi, mentre dal 7 al 12 luglio di terranno a Tacen i Mondiali junior /Under 23. A fine mese, dal 26 al 31, ecco il clou stagionale, con le Olimpiadi di Tokyo 2020, che metteranno in palio quattro ori. Dopo la rassegna in Giappone, ad agosto ecco un’altra tappa di Coppa a Liptovsky Mikulas, che poi si trasferirà, a metà settembre, a Praga, con l’epilogo delle Finali, dal 24 al 27 settembre, a Markkleeberg, in ... Leggi la notizia su oasport

