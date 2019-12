Bullismo, arrestati due minorenni a Perugia: a denunciarli i compagni di classe (Di lunedì 30 dicembre 2019) Bullismo, a Perugia arrestati due minorenni: li ha denunciati la classe Siamo abituati a pensare al Bullismo come a un atto che prevede il silenzio complice di chi assiste a certi trattamenti degradanti senza muovere un dito: non è però quello che è successo a Perugia, dove due minorenni sono stati arrestati e condotti in comunità perché accusati di essere autori di gravi atti nei confronti di un loro compagno di classe. Un provvedimento cautelare, quello emesso dal gip del Tribunale dei minorenni, arrivato solo grazie alla segnalazione dei compagni di scuola del ragazzo vittima di Bullismo, che hanno deciso di dire basta e hanno contattato la Direzione scolastica. Secondo le accuse, per lungo tempo i due minorenni in questione hanno sottoposto il compagno di classe a violenze fisiche e psicologiche. Offese, ingiurie, percosse, pugni alla schiena, sigarette spente sul collo e ... Leggi la notizia su tpi

LaStampa : Percosse, pugni e sigarette spente sul collo. Due minorenni arrestati a Perugia per bullismo su un coetaneo - HuffPostItalia : Percosse e ingiurie nei confronti di un ragazzo. L'amico fa arrestare i due compagni di classe bulli - LaStampa : La svolta è arrivata grazie alla denuncia dei compagni della vittima che hanno scritto un esposto. -