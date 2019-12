Barbara D’Urso Infaticabile | In Arrivo un Nuovo Programma!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2020 sarà un anno faticoso per. Alla conduttrice napoletana con grande probabilità verrà affidata la conduzione di una kermesse musicale targata Mediaset. Ecco tutti i dettagli sulprogramma diD’Urso!si gode per ora la sua vacanza natalizia, ma il 2020 per lei si prospetta ricco di sorprese. Sì, perché se il 2019 le ha portato unprogramma serale, “Live Non è la“, il 2020 potrebbe realizzare il grande sogno delle conduttrice di punta di Canale 5. Da sempre Carmelita infatti non ha nascosto la sua passione per il Festival di Sanremo e il suo desiderio di condurre la trasmissione televisiva. Un sogno che non si è mai realizzato fino ad oggi e che sembrava essere impossibile visto che lanon ha grandi rapporti con la Rai. E allora come potrebbe realizzarsi questo sogno? Secondo le indiscrezioni del ...

carmelitadurso : Intanto in Italia... “Barbara d’Urso è il personaggio più significativo del decennio” ?????? Grazie al @Corriere e ai… - trash_italiano : Barbara d'Urso è il personaggio televisivo del decennio - infoitcultura : Barbara D’Urso, nuovo programma: la versione Mediaset di Sanremo -