Atalanta, Gomez giura amore: «Non andrei via nemmeno per soldi» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il fantasista argentino Gomez ha giudicato l’anno solare e giurato amore eterno all’Atalanta di Gasperini Alejandro Gomez ha giudicato il 2019 dell’Atalanta: «Abbiamo fatto un terzo posto storico, ma anche il record di gol. In questo campionato siamo andati oltre le aspettative. Forse mi manca qualche titolo, ma ho lasciato il segno in quasi tutte le squadre che ho giocato. Non ho nessun rimpianto nella mia carriera». «L’Atalanta lotta per i primi posti e questo è una grandissima spinta. Questo è un motivo importante per rimanere qui, per me oggi l’Atalanta è una big. Non c’è un motivo per andare via, neanche per soldi», ha concluso il capitano della Dea ai microfoni di Bergamo TV. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Atalanta_BC : ?? Il nostro capitano è stato insignito della Civica Benemerenza del Comune di #Bergamo! ???? Complimenti Papu! ?? Our… - SOSFanta : Cambiano i ruoli, passano gli anni, ma il Papu è sempre il Papu ???? Rivelazione a #Catania, certezza all’#Atalanta… - sportli26181512 : Stromberg: 'Identità e idee: Dea, sei grande e puoi avere tutto': Stromberg: 'Identità e idee: Dea, sei grande e pu… -