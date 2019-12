TUTTOSPORT – “Ancelotti | e due!” | l’ex allenatore del Napoli vince ancora con l’Everton

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di domenica 29 dicembre 2019) La prima pagina disi dedica al mercato. “La Juve batte l’Nba” è il titolo principale, relativo all’effetto CR7 sugli ingaggi, tale da superare i più alti del basket USA. In taglio alto c’è spazio per ile per la proposta di scambio con i nerazzurri. “Inter, Politano per Ghoulam“. La pista non è tramontata e Giuseppe ci sta lavorando. A incuriosire i tifosi azzurri è anche la seconda vittoria consecutiva all’Everton dell’exCarlo Ancelotti: “Ancelotti, e due! E Kean si rilancia”. Ancelotti vuole riuscire a riabilitare Moise Kean in vista degli Europei, restituendo al calcio italiano un talento cristallino prima che vada disperso. Anche stavolta è stata decisiva la prestazione di Calvert-Lewin, che ha permesso al club di Liverpool di battere in trasferta il Newcastle appena due giorni dopo il ...

