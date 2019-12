Tottenham | Mourinho | «Gol subiti? Amazon potrebbe farci un episodio…»

Leggi la notizia su calcionews24

Josè Mourinho ha commentato con tono scherzoso gli errori in fase difensiva del suo Tottenham contro il Norwich. Ecco le parole dell'allenatore portoghese dopo il 2-2 contro gli uomini di Daniel Farke. «Abbiamo commesso gli stessi errori difensivi delle ultime uscite. Succede spesso… Se Amazon vuole, può fare un episodio con i nostri errori difensivi e i gol che subiamo», ha dichiarato scherzosamente.

